В Приморье раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Приморского края завершил расследование дела о давнем убийстве во Владивостоке. Под следствием оказалась 40-летняя местная жительница, которую обвиняют в лишении жизни своего супруга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в январе 2014 года. В одной из квартир на улице Сипягина между супругами вспыхнула ссора. Мужчина, будучи нетрезвым, вел себя агрессивно по отношению к жене. В ответ на это женщина нанесла ему удар ножом в живот. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался. В тот момент женщина скрыла истинные обстоятельства произошедшего.

Спустя годы, благодаря повторному изучению материалов дела и работе криминалистов, удалось собрать неопровержимые доказательства вины именно супруги погибшего. Среди улик – показания свидетелей, которые слышали конфликт. Столкнувшись с представленными доказательствами, женщина признала свою вину и подробно рассказала о том, как именно нанесла удар, воссоздав события на месте происшествия.

Теперь уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.