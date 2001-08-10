В Приморье раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный комитет Приморского края завершил расследование дела о давнем убийстве во Владивостоке. Под следствием оказалась 40-летняя местная жительница, которую обвиняют в лишении жизни своего супруга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла в январе 2014 года. В одной из квартир на улице Сипягина между супругами вспыхнула ссора. Мужчина, будучи нетрезвым, вел себя агрессивно по отношению к жене. В ответ на это женщина нанесла ему удар ножом в живот. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался. В тот момент женщина скрыла истинные обстоятельства произошедшего.
Спустя годы, благодаря повторному изучению материалов дела и работе криминалистов, удалось собрать неопровержимые доказательства вины именно супруги погибшего. Среди улик – показания свидетелей, которые слышали конфликт. Столкнувшись с представленными доказательствами, женщина признала свою вину и подробно рассказала о том, как именно нанесла удар, воссоздав события на месте происшествия.
Теперь уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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