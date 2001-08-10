Полиция задержала иностранца с килограммом мефедрона на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области задержали двух распространителей наркотиков. Один из них – 30-летний гражданин страны ближнего зарубежья, который прятал крупные партии мефедрона в тайники.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного УМВД, сначала полицейские задержали в Южно-Сахалинске местного жителя. При нём оказался пакет с мефедроном – почти 100 граммов. Мужчина сознался, что работает розничным закладчиком, а наркотик забрал из схрона, чтобы продать мелкими партиями в городе.
Оперативники вышли на организатора тайника и задержали его на остановке общественного транспорта. При досмотре полицейские нашли у мигранта ещё 100 граммов мефедрона – он собирался спрятать их в пригороде областного центра. Потом сыщики обыскали арендованную квартиру иностранца и обнаружили там почти 950 граммов того же вещества, а также электронные весы и упаковку. Общий вес изъятого у приезжего превысил один килограмм.
Мигрант пояснил: он работал на теневой интернет-магазин. В мае куратор отправил его на Сахалин. Иностранец забрал из схрона оптовую партию синтетики и должен был расфасовать её для передачи через закладки розничным сбытчикам. Сейчас в отношении обоих задержанных следователи возбудили уголовные дела. Статьи – ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а также ч. 4 ст. 228 УК РФ. Оба находятся под стражей. Следствие продолжается и устанавливает другие эпизоды их работы.
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