В Госдуме предложили ввести права для всех электровелосипедов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Дмитрий Гусев – первый зампред комитета Госдумы по контролю – заявил, что управлять электровелосипедами можно только при наличии водительских прав. Парламентарий высказал это мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Депутат хочет приравнять электровелосипеды к мопедам и скутерам. Он считает, что их владельцы должны регистрировать транспорт, получать права, надевать шлемы и экипировку. Сейчас права требуются только для отдельных видов таких велосипедов – с двигателем мощнее 250 ватт, скоростью свыше 25 км/ч и весом больше 35 кг.

Особое внимание Гусев обратил на курьеров – самых активных пользователей электровелосипедов. По словам депутата, они не знают правил дорожного движения и не подчиняются им: ездят по встречной полосе, по обочинам, перескакивают с тротуара на пешеходную дорожку и обратно на проезжую часть. Всё это, подчеркнул парламентарий, создаёт опасность для окружающих.

Гусев напомнил, как 20 лет назад в Москве появились скутеры. Тогда для них тоже не требовали прав, и это привело к большому числу аварий. Как только для выезда на дорогу ввели обязательные удостоверения, проблема исчезла. Депутат уверен, что с электровелосипедами будет так же.