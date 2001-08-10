Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке имени Тарасова открылась выставка «160 лет главному словарю России», посвященная 160-летию первого полного издания «Толкового словаря живого великорусского языка» и 225-летию Владимира Даля. Центральное место в экспозиции занимают уникальные библиографические редкости, включая Полное собрание сочинений Даля 1897 года и репринты второго издания словаря 1880–1882 годов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, выставка открылась 4 июня 2026 года в зале каталогов на втором этаже. Сотрудники библиотеки разместили в витринах Полное собрание сочинений В.И. Даля в 10 томах (издание 1897 года), репринты второго издания «Толкового словаря живого великорусского языка» (1880–1882 гг.), воспроизведенные в 1935 и 1955 годах, а также знаменитые сборники «Пословицы русского народа». Сам лексикограф говорил: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском…». Владимир Даль великолепно знал и любил русское народное слово.

Его бессмертный труд по праву считается энциклопедией русской народной жизни первой половины XIX века. Словарь содержит колоссальный этнографический материал, раскрывающий обществу «неисчерпаемый родник живого языка русского»: в него вошло свыше 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок и присловий, подробно поясняющих значение и употребление приводимых слов. Историческую ценность первого четырехтомного издания (1863–1866 гг.) высоко оценили еще при жизни автора. Первые опубликованные части принесли Далю Константиновскую медаль от Императорского Русского географического общества. После полного выхода словаря автор получил Ломоносовскую премию, а в 1868 году Императорская Академия наук избрала его в почетные члены.

Выставка предлагает гостям не только прикоснуться к подлинным страницам истории отечественной словесности, но и глубже понять культурный код и богатство русского языка. Экспозиция будет работать до 4 июля. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-43.