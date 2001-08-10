Четыре водителя на Сахалине получили уголовные дела за повторные грубые нарушения ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске четыре водителя повторно нарушили ПДД – теперь им грозит уголовная ответственность. Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, все нарушители ранее уже получали наказание за аналогичные проступки, но не сделали выводов.
В областном центре инспекторы ГИБДД остановили автомобиль под управлением 41-летнего ранее судимого местного жителя. Полицейские установили, что этот водитель уже получал административное наказание по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 2 года за пьяное вождение. В этот раз мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Отдел дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудил против него уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.
В Корсаковском районе сотрудники ДПС выявили сразу двух нарушителей. Первым стал 35-летний водитель, который управлял машиной без прав. Выяснилось, что ранее суд уже лишал его права управления на 1 год 6 месяцев и оштрафовал на 50 тысяч рублей по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ (повторное вождение без прав).
Второй случай произошел на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков: там инспекторы остановили 35-летнего жителя областного центра с аналогичным нарушением – он также управлял автомобилем, будучи лишенным прав за то же административное правонарушение. В отношении обоих мужчин полиция возбудила уголовные дела по части 1 статьи 264.3 УК РФ.
В Холмске внимание дорожных полицейских привлекла 39-летняя местная жительница за рулем. Инспекторы заметили у женщины явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Прибор показал 0,96 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Дальнейшая проверка показала, что ранее гражданка уже привлекалась к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Всем четырем нарушителям суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.
Госавтоинспекция Сахалинской области напоминает: повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования или вождение без прав в течение года после предыдущего наказания влечет за собой не административную, а уголовную ответственность. Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.
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