Сотрудники автоинспекции пресекли 155 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине 4 июня 2026 года сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Однако за сутки полицейские пресекли 155 нарушений правил дорожного движения, причем главную угрозу безопасности создали водители в состоянии опьянения и лишенные прав автомобилисты.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за прошедший день стражи порядка отстранили от управления 5 водителей, которые сели за руль пьяными, и задержали еще 19 человек, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишенных его по решению суда. Всего полицейские поместили на специализированную стоянку 13 автомобилей.
За различные административные нарушения дорожных правил инспекторы привлекли к ответственности десятки граждан. Так, затонированные стекла автомобилей стали причиной наказания для 10 водителей, а технические неисправности машин – для 4. Один автомобилист не уступил дорогу пешеходу, двое выехали на встречную полосу, еще двое управляли незарегистрированным транспортом. Правила перевозки детей нарушили 4 водителя, а два пешехода сами нарушили ПДД. Кроме того, правоохранители составили 8 административных материалов на граждан, которые вовремя не уплатили штрафы по линии Госавтоинспекции.
В автоматическом режиме стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 3676 нарушений правил дорожного движения. Таким образом, общее количество выявленных за 4 июня 2026 года нарушений ПДД на Сахалине превысило 3,8 тысячи, при этом ручная работа инспекторов позволила оперативно убрать с дорог самых опасных нарушителей – нетрезвых и бесправных водителей.
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