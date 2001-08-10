До конца голосования за объекты благоустройства в Сахалинской области осталась неделя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего семь дней остаётся у жителей Сахалинской области для выбора общественных территорий под благоустройство в 2027 году. На данный момент местные жители уже превысили прогнозируемую явку в 60 тысяч человек – свои голоса отдали более 70 тысяч сахалинцев и курильчан.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, активнее всего голосуют в Смирныховском, Макаровском и Александровск-Сахалинском районах.
В Смирныховском районе жители выбирают между площадью по улице Маяковского в рамках проекта «Символы гордости» и территорией скейт-парка. Небольшое преимущество сейчас получает спортивный объект. Местная жительница Наталья Калинина поделилась опытом участия: она голосует второй год подряд. В прошлый раз волонтёры помогли ей отдать голос за Аллею Славы в честь участников СВО, и этот объект появился в населённом пункте. В этом году женщина самостоятельно выбрала благоустройство площади и привлекла к голосованию членов семьи.
Макаровский район предложил жителям две территории, и безусловный лидер здесь – лестница на храмовую гору под названием «Лестница в небо». В Александровск-Сахалинском районе горожане отдают предпочтение скверу на пересечении улиц Строкова и Карла Маркса. Отрыв этого объекта от сквера имени В.С. Ощепкова остаётся минимальным, поэтому ситуация может измениться за оставшуюся неделю. В Невельске жители выбирают из трёх вариантов: рекреационный парк на улице Береговой, Аллея Славы на площади Ленина и пешеходная зона на улице Советской. Предварительно лидирует прогулочная зона, которую предложили сами невельчане.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил важность голосования: каждый гражданин может выразить своё мнение о внешнем виде населённых пунктов и напрямую повлиять на будущее благоустройство общественных территорий. Поддержать инициативу могут все жители старше 14 лет до 12 июня через учётную запись на портале Госуслуг. Горячая линия принимает звонки с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8 (800) 302-0065 (стационарный) или *0065 (мобильный). Сахалинская область участвует в таком голосовании ежегодно. С 2019 года в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах благоустроили порядка 200 общественных пространств, из них 28 объектов – в 2025 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:05 Вчера Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
11:12 3 Июня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
10:54 1 Июня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы отстранили от управления 26 пьяных водителей
11:57 1 Июня Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
16:05 Вчера Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
Выбор редакции
- 12:16 Вчера Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
- 12:09 4 Июня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
- 14:12 3 Июня Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
- 10:39 3 Июня Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?