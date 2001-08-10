В Сахалинской области сотрудники ФСБ изъяли более 3 кг мефедрона у уроженца Самарской области

Сотрудники управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли нелегальную деятельность мужчины, причастного к распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленник действовал на территории нескольких российских регионов и был задержан в областном центре Сахалина.

Как сообщили ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, фигурантом дела стал уроженец Самарской области 1994 года рождения. Оперативники задержали его в Южно-Сахалинске в момент получения почтового отправления. В посылке находилось синтетическое наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон) массой 3 кг. Вещество было расфасовано в консервные банки.

В дальнейшем в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства обнаружили дополнительные тайники с наркотиками, которые организовал задержанный на территориях городов Сочи и Владивостока. Общая масса запрещённого вещества, изъятого из незаконного оборота, составила более 8 кг.

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России - незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. На данный момент фигурант заключён под стражу.