Более 700 сахалинцев посетили "Библионочь-2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийская акция "Библионочь-2026" собрала в Сахалинской областной детской библиотеке сотни семей – более 700 человек посетили 15 разнообразных площадок. Организаторы приурочили событие к Году единства народов России и выбрали сквозную тему: "Единство народов – сила России". Вечер выдался многолюдным: на всех этажах звенели детские голоса, а в актовом зале прошёл концерт "Едины сердцем и судьбой" при полном аншлаге.
На первом этаже традиционно работала книжная ярмарка – родители покупали для детей новинки лучших российских издательств. На мастер-классах юные читатели знакомились с культурными обычаями разных народов, слушали национальные сказки и даже создали карту сказочных героев России. Дети учились вырезать орнаменты, расписывать деревянные игрушки, мастерить традиционные предметы быта: корзинку для сбора ягод, торбаса, рукавицы, летний головной убор нивхов, сумку с имитацией рыбьей кожи.
Викторины, игры и этноквиз "Открой Россию" позволили ребятам блеснуть знаниями и узнать новое о жизни разных народов страны. Иммерсивный спектакль "Как малыши к уйльта ходили" показали три раза – самые юные гости активно участвовали в действии и знакомились с традициями коренных малочисленных народов Севера. На занятии "Змей Горыныч: сказка или быль?" детям рассказали о происхождении образа чудища и его связи с легендами о динозаврах, после чего с помощью шлемов дополненной реальности участники отправились в мезозойскую эру.
08:55 Сегодня Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта
09:09 Сегодня За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
09:42 13 Апреля За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 16:32 Сегодня В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Сегодня Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
- 09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
