Более 700 сахалинцев посетили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция "Библионочь-2026" собрала в Сахалинской областной детской библиотеке сотни семей – более 700 человек посетили 15 разнообразных площадок. Организаторы приурочили событие к Году единства народов России и выбрали сквозную тему: "Единство народов – сила России". Вечер выдался многолюдным: на всех этажах звенели детские голоса, а в актовом зале прошёл концерт "Едины сердцем и судьбой" при полном аншлаге.

На первом этаже традиционно работала книжная ярмарка – родители покупали для детей новинки лучших российских издательств. На мастер-классах юные читатели знакомились с культурными обычаями разных народов, слушали национальные сказки и даже создали карту сказочных героев России. Дети учились вырезать орнаменты, расписывать деревянные игрушки, мастерить традиционные предметы быта: корзинку для сбора ягод, торбаса, рукавицы, летний головной убор нивхов, сумку с имитацией рыбьей кожи.

Викторины, игры и этноквиз "Открой Россию" позволили ребятам блеснуть знаниями и узнать новое о жизни разных народов страны. Иммерсивный спектакль "Как малыши к уйльта ходили" показали три раза – самые юные гости активно участвовали в действии и знакомились с традициями коренных малочисленных народов Севера. На занятии "Змей Горыныч: сказка или быль?" детям рассказали о происхождении образа чудища и его связи с легендами о динозаврах, после чего с помощью шлемов дополненной реальности участники отправились в мезозойскую эру.