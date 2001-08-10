Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональное первенство по синхронному плаванию среди девочек до 13 лет и девушек 13–15 лет завершилось в центре водных видов спорта "Волна". Спортсменки соревновались в трёх номинациях: "соло", "дуэт" и "фигуры". Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Участница Дарина Бабина поделилась впечатлениями после выступления. Она отметила, что лучше всего отработала две последние фигуры – они оказались самыми сложными, но спортсменка справилась. На первые фигуры, которые девушка учила довольно долго, не хватило растяжки, чтобы показать их идеально. По итогам турнира Дарина Бабина заняла третье место среди девушек 13–15 лет в группе "фигуры".
Победительницей в этой категории стала Олеся Дудырева, второе место завоевала Алина Сартмамбетова. Среди девочек до 13 лет в "фигурах" лучшей стала Анастасия Бережная, серебро взяла Таисия Лифантьева, бронзу – Дарья Горфункель. Все спортсменки представляют Южно-Сахалинск. В номинации "соло" среди девушек 13–15 лет Олеся Дудырева финишировала первой, Алина Сартмамбетова – второй. В категории девочек до 13 лет золото завоевала Таисия Лифантьева, серебро – Анастасия Бережная.
Это читают
08:55 Сегодня Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта
09:09 Сегодня За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
09:42 13 Апреля За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 16:32 Сегодня В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Сегодня Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
- 09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
