Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное первенство по синхронному плаванию среди девочек до 13 лет и девушек 13–15 лет завершилось в центре водных видов спорта "Волна". Спортсменки соревновались в трёх номинациях: "соло", "дуэт" и "фигуры". Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Участница Дарина Бабина поделилась впечатлениями после выступления. Она отметила, что лучше всего отработала две последние фигуры – они оказались самыми сложными, но спортсменка справилась. На первые фигуры, которые девушка учила довольно долго, не хватило растяжки, чтобы показать их идеально. По итогам турнира Дарина Бабина заняла третье место среди девушек 13–15 лет в группе "фигуры".

Победительницей в этой категории стала Олеся Дудырева, второе место завоевала Алина Сартмамбетова. Среди девочек до 13 лет в "фигурах" лучшей стала Анастасия Бережная, серебро взяла Таисия Лифантьева, бронзу – Дарья Горфункель. Все спортсменки представляют Южно-Сахалинск. В номинации "соло" среди девушек 13–15 лет Олеся Дудырева финишировала первой, Алина Сартмамбетова – второй. В категории девочек до 13 лет золото завоевала Таисия Лифантьева, серебро – Анастасия Бережная.