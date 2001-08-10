21 апреля в Южно-Сахалинске ожидаются сильные осадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», днем 21 апреля на территории Южно-Сахалинска ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (15-29 мм), местами очень сильные (30 мм и более) за 12 часов и менее.

Вечером 21 апреля и в последующие сутки на реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5 - 1 метра, в бассейне р. Сусуя возможен выход воды на пойму.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.