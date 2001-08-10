10:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 2500 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские полицейские за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Зато сотрудники Госавтоинспекции пресекли 160 нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления автомобилями шестерых пьяных водителей. Ещё 12 нарушителей сели за руль, не имея прав – их либо лишили удостоверений по решению суда, либо они никогда их не получали. Всего за сутки полицейские задержали и поместили на спецстоянку 11 автомобилей.

Самые частые нарушения сахалинских водителей касаются тонировки и технических неисправностей. Инспекторы привлекли к ответственности 12 водителей за тонированные стёкла и 15 – за неисправные машины. Также полицейские выписали штрафы двоим за выезд на встречную полосу, восьмерым – за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, одному – за управление машиной без госзнака и ещё одному – за нарушение правил перевозки детей.

Отдельная статья – неуплата штрафов. На 14 водителей составили административные материалы за то, что они вовремя не рассчитались с Госавтоинспекцией. Кроме того, стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 2570 нарушений правил дорожного движения.

