Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики южносахалинской школы № 31 спроектировали автоматизированную линию по переработке картона в топливные брикеты. В марте ребята уже победили на региональном этапе конкурса «Инженерные кадры России», а в мае 2026 года им предстоит защищать свой проект в Челябинске.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, школьники обошли почти 70 соперников из семи районов области. Технологический цикл юных инженеров выглядит вполне профессионально: сырьё измельчается, смешивается с парафином, прессуется и отправляется на склад. Правда, пока цех помещается на школьном столе, а вместо картона ребята используют фольгу – она играет роль антиадгезионного барьера. Благодаря этому брикет легко выталкивается механизмом пресса, не разрушаясь и не пачкая форму.
Сотрудники местного переработчика изучили макет агрегата и задали школьникам уточняющие вопросы про практическую ценность проекта. Особый интерес у экспертов вызвала философия разработки, построенная на принципах экономики замкнутого цикла. Значение этой идеи для региона в ходе встречи подчеркнула специалист по работе с вторичными ресурсами управления по обращению с отходами Анастасия Ченских. Она отметила, что для островного региона с большим потоком картона такие разработки критически важны.
Куратор проекта Ольга Колисниченко призналась: идея родилась у самих детей, а задача педагога заключалась лишь в поддержке. Перед презентацией регоператор провёл для школьников экскурсию на пункт приёма вторсырья и подробно объяснил путь картона – от контейнерной площадки до перерабатывающих заводов. Это помогло ребятам увидеть, что их разработка напрямую продолжает процессы, которые уже происходят в отрасли.
09:08 Сегодня На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки
09:43 Сегодня Сахалинские теннисисты привезли четыре медали с первенства ДФО
10:18 Сегодня Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 2500 нарушений правил дорожного движения
11:05 Сегодня Для жителей Синегорска состоится выездной приём граждан
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 16:32 Вчера В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Вчера Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Вчера Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
