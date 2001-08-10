Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики южносахалинской школы № 31 спроектировали автоматизированную линию по переработке картона в топливные брикеты. В марте ребята уже победили на региональном этапе конкурса «Инженерные кадры России», а в мае 2026 года им предстоит защищать свой проект в Челябинске.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, школьники обошли почти 70 соперников из семи районов области. Технологический цикл юных инженеров выглядит вполне профессионально: сырьё измельчается, смешивается с парафином, прессуется и отправляется на склад. Правда, пока цех помещается на школьном столе, а вместо картона ребята используют фольгу – она играет роль антиадгезионного барьера. Благодаря этому брикет легко выталкивается механизмом пресса, не разрушаясь и не пачкая форму.

Сотрудники местного переработчика изучили макет агрегата и задали школьникам уточняющие вопросы про практическую ценность проекта. Особый интерес у экспертов вызвала философия разработки, построенная на принципах экономики замкнутого цикла. Значение этой идеи для региона в ходе встречи подчеркнула специалист по работе с вторичными ресурсами управления по обращению с отходами Анастасия Ченских. Она отметила, что для островного региона с большим потоком картона такие разработки критически важны.

Куратор проекта Ольга Колисниченко призналась: идея родилась у самих детей, а задача педагога заключалась лишь в поддержке. Перед презентацией регоператор провёл для школьников экскурсию на пункт приёма вторсырья и подробно объяснил путь картона – от контейнерной площадки до перерабатывающих заводов. Это помогло ребятам увидеть, что их разработка напрямую продолжает процессы, которые уже происходят в отрасли.