14:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У Северных Курил произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана – в 110 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.
Как сообщили ТИА «Острова» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, жители города ощутили землетрясение силой до трёх баллов. Спасатели не объявляли тревогу «цунами». Все службы работают в штатном режиме.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановку держат на контроле сотрудники МЧС Сахалинской области.
