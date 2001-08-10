Пьяный сахалинец выплеснул негативные эмоции на первую попавшуюся машину

В дежурную часть полиции обратилась жительница Холмска 1982 года рождения. Женщина сообщила: выйдя во двор, она обнаружила на капоте своего автомобиля отчётливую вмятину. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинской полиции, предварительная оценка причинённого ущерба составила 22 400 рублей.

Сотрудники полиции восстановили обстоятельства произошедшего. В ночь с 10 на 11 апреля группа молодых людей возвращалась из увеселительного заведения. В состоянии алкогольного опьянения между двумя участниками компании возник словесный конфликт. В ходе ссоры один из молодых людей – местный житель, который ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности – желая выплеснуть негативные эмоции, не контролируя себя, с силой ударил кулаком по капоту первой попавшейся припаркованной машины. После этого компания разошлась по домам.

Оперативники доставили подозреваемого в отдел полиции. Там молодой человек полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Отдел дознания возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Суд избрал гражданину меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция напоминает: даже незначительные на первый взгляд действия в состоянии алкогольного опьянения, которые повлекли повреждение чужого имущества, могут иметь серьёзные правовые последствия.