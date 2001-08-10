За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 3621 нарушение ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 23 апреля 2026 года на Сахалине не случилось ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 183 нарушения правил дорожного движения, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 18 нарушителей либо вообще не имеют прав на управление транспортом, либо суд лишил их этого права.
Полицейские привлекли к ответственности двух водителей за выезд на встречную полосу. Двух – за управление незарегистрированным транспортом. Одного – за езду без государственного знака. 11 водителей попались на тонировке стёкол. Десять – на технических неисправностях. Семеро нарушили требования дорожных знаков или правила стоянки. Двое перевозили детей с нарушениями. Один водитель не уступил дорогу пешеходу, ещё один – неправильно использовал ремень безопасности.
Инспекторы составили 11 административных материалов на тех, кто вовремя не оплатил штрафы по линии Госавтоинспекции. Сотрудники задержали и поместили на спецстоянку девять автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3621 нарушение ПДД.
