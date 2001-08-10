На Сахалине 73-летняя пенсионерка пыталась украсть спорттовары из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
73-летняя жительница села Горнозаводск приехала в Южно-Сахалинск. В одном из магазинов спортивных товаров она обратила внимание на малогабаритный инвентарь, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Женщина дождалась момента, когда никто за ней не наблюдает. Она сложила выбранные вещи в свою сумку и направилась к выходу, минуя кассу. На выходе её задержали сотрудники охраны. Общая стоимость спортивных товаров составила более 6 600 рублей. Похищенное имущество изъяли и полностью вернули магазину.
В суде рассматривалось уголовное дело о покушении на кражу. Это значит, что женщина хотела тайно забрать чужое имущество, но не смогла довести задуманное до конца по независящим от неё причинам — её заметили и остановили. Судья изучил обстоятельства произошедшего. Во внимание принималось, что пенсионерка не успела распорядиться товаром и не причинила магазину реального ущерба, поскольку всё вернули обратно. Тем не менее её действия квалифицировали по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 Уголовного кодекса России.
На время следствия женщине назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Это означает, что она не может покидать место жительства без разрешения и обязана являться по вызовам правоохранительных органов. Суд признал пенсионерку виновной в покушении на кражу. Приговором ей назначено наказание в виде судебного штрафа. Точная сумма штрафа в материалах дела не уточняется. Женщина обязана её выплатить в установленный законом срок.
