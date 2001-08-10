"Школа 21" в Южно-Сахалинске запустила шестой отборочный "бассейн"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В региональном кампусе «Школы 21» в Южно-Сахалинске стартовал шестой в 2026 году отборочный интенсив под названием «бассейн». Участникам предстоит пройти двухнедельное испытание – они выполняют задания на собственной образовательной платформе школы. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области, такой формат помогает выявить самых мотивированных кандидатов для дальнейшего обучения.
«Бассейн» погружает участников в интенсивную работу над проектами, где они учатся самоорганизации, командному взаимодействию и получают первый опыт практической работы в ИТ. В текущем отборе принимают участие взрослые слушатели: средний возраст участников составляет 37 лет, а самому старшему – 61 год. Среди них есть и иногородние – организаторы предоставили им современное комфортное жильё на время прохождения интенсивного отбора.
По итогам «бассейна» определятся новые участники основного обучения, где каждый сможет выбрать одно из востребованных направлений – от разработки до кибербезопасности и аналитики. Проведение «бассейнов» и развитие ИТ-образования в регионе входит в реализацию президентского национального проекта «Экономика данных». Его главная цель – подготовить квалифицированные кадры для цифровой трансформации Сахалинской области и всей страны.
