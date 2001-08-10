В Южно-Сахалинске 16-летняя школьница обчистила магазин одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кражу из магазина одежды раскрыли в областном центре. Оказалось, что к исчезновению вещей причастна 16-летняя девушка, пишет astv.ru

, ссылаясь на сахалинскую полицию.

21 апреля несовершеннолетняя пришла магазин с недобрыми целями и приглядела понравившийся товар. Дождавшись удобного момента, фигурантка взяла вещи и ушла в примерочную, где сняла антикражные устройства, надела вещи на себя и покинула торговую точку.

Спустя некоторое время девушка продала часть вещей неизвестным на улице, а часть похищенного товара полицейские обнаружили у нее дома.

Общая сумма ущерба составила 10000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.