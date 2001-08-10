В Южно-Сахалинске 16-летняя школьница обчистила магазин одежды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кражу из магазина одежды раскрыли в областном центре. Оказалось, что к исчезновению вещей причастна 16-летняя девушка, пишет astv.ru
, ссылаясь на сахалинскую полицию.
21 апреля несовершеннолетняя пришла магазин с недобрыми целями и приглядела понравившийся товар. Дождавшись удобного момента, фигурантка взяла вещи и ушла в примерочную, где сняла антикражные устройства, надела вещи на себя и покинула торговую точку.
Спустя некоторое время девушка продала часть вещей неизвестным на улице, а часть похищенного товара полицейские обнаружили у нее дома.
Общая сумма ущерба составила 10000 рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.
