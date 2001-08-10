Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема форума — развитие регионов. Это стратегический вопрос для Дальнего Востока и всей страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, открывая пленарное заседание.

Каждую тему окружного форума «Единая Россия» предметно обсуждает. Уже прошло 74 региональных форума — а в Народную программу собрали 1,5 миллиона инициатив.

Говоря о развитии Дальнего Востока, Владимир Якушев подчеркнул, что эта территория представляет собой важнейшее пространство для промышленного, логистического и демографического роста.

«Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России», — сказал он.

По словам Владимира Якушева, помимо общефедеральных мер поддержки, на Дальнем Востоке и в Арктике необходима и более точная настройка законодательства, важны гибких механизмов поддержки.

«Для этого фракция «Единой России» совместно с Правительством обеспечила принятие около 100 специальных федеральных законов. Среди ключевых решений — закон о северном завозе, который позволил улучшить ситуацию с поставками и ценообразованием для 2,5 миллионов жителей Севера», — сказал Владимир Якушев.

Продолжается программа дальневосточного гектара. Отдельная тема — Северный морской путь.

«Это стратегический маршрут глобального значения. Наша цель — довести грузопоток до 70 миллионов тонн к 2030 году», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Владимир Якушев сообщил, что в новой программе может появиться специальный раздел, посвященный развитию Арктики. Также он назвал ещё несколько тем, которые обязательно получат отражение в новой Народной программе. Среди них — поддержка участников СВО и их семей, молодёжи, а также технологическое лидерство и суверенитет.

В свою очередь, зампред Правительства — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в развитии территорий округа и представил данные по достижениям Народной программы партии в соответствующих регионах.

По его словам, вследствие её работы по росту инвестиций, темпам строительства, ввода жилья, росту промышленного производства Дальний Восток почти на 30% превосходит среднероссийские темпы.

«На экономической карте страны появились территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, введён преференциальный режим на Курилах и крупнейшая в мире особая экономическая зона в Арктике. Заработали механизмы предоставления дальневосточного гектара и ипотеки, субсидирования социально значимых авиамаршрутов и северный завоз. Система преференций создала условия для роста инвестиций в макрорегионе. Что это дало? Поддержку предпринимательской инициативы, приток инвестиций в регионы существенно изменили сами территории, начали строиться новые предприятия, возникает всё больше высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал Юрий Трутнев.

Он напомнил, что главой государства принято решение о создании мастер-планов дальневосточных городов, все они разрабатывались с людьми. Зампред Правительства поддержал инициативу о партийном контроле за реализацией мастер-планов.

«Работа будет вестись до 2030 года, но уже сегодня почти 50% обеспечено финансированием. Такого количество средств на улучшение жизни людей Дальний Восток ещё никогда не получал», — пояснил зампред Правительства.

На пленарном заседании свои инициативы в новую Народную программу партии представили участники тематических круглых столов. В частности, к 2030 году предложили благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий по всей стране, реализовать в малых городах и поселениях не менее 1600 проектов, победивших на Всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

Помимо этого, участники предлагают обеспечить единые стандарты градостроительства. Новые микрорайоны должны строится сразу с современными школами, детскими садами, поликлиниками и комфортной городской средой. Особые стандарты должны быть предусмотрены для семей участников специальной военной операции.

Ещё предложение касается модернизации портовой инфраструктуры. Участники форума выступили за увеличение мощности портов, строительство современных терминалов и создание тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Поступило предложение об ускоренному увеличению пропускной способности железных дорог, в первую очередь расширение Восточного полигона, в частности, БАМа и Транссиба.

Кроме того, обсудили необходимость развития независимых транспортных коридоров: Северного морского пути и международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Ещё одна инициатива посвящена развитию авиации. По словам участников форума, важно зафиксировать в Народной программе скорейший запуск в серийное производство новых отечественных самолётов. Кроме того, прозвучало предложение по упрощению покупки льготных билетов: создание «Дальневосточного авианавигатора».

Среди приоритетов — развитие энергетики в северных регионах, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение, тепло и рабочие места для жителей Арктики. Особое внимание уделяется модернизации Северного морского пути и портовой инфраструктуры.

Отдельный блок инициатив связан с созданием научных центров в арктических регионах, которые позволят тестировать технологии в реальных северных условиях и укреплять кадровый потенциал территорий.

Завершает пакет инициатив образовательное направление — запуск международного арктического образовательного морского центра в Мурманске, который должен стать «Арктическим Сириусом».

В заключение Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» стала фундаментом для многих решений, которые были приняты в последние годы. Все ключевые инициативы проходили через Госдуму и получали поддержку фракции партии.

«Мы должны продолжить поступательное движение развития Дальнего Востока, Арктики и всей нашей страны. А для этого что нам с вами нужно сделать? Нам нужно одержать две внушительные победы: одна победа — на полях специальной военной операции и вторая победа — в единый день голосования в этом году», — подытожил Владимир Якушев.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.