09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина пресекла 113 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 26 мая 2026 года, на Сахалине не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции пресекли 113 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, значительная часть нарушений связана с управлением автомобилями в состоянии опьянения и отсутствием водительских прав.

Инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 7 нарушителей не имели права управления либо суд лишил их такого права. Помимо этого, сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 1 водителя за выезд на встречную полосу, 4 – за управление незарегистрированным транспортом, 6 – за тонировку стекол, 5 – за технические неисправности автомобиля и 1 – за перевозку ребенка без детского кресла.

Правоохранители задержали и поместили на специализированную стоянку 10 транспортных средств. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1 822 нарушения Правил дорожного движения.

 

