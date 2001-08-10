Эксперты зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Иван Высочинский/ ТАСС

Средняя предлагаемая зарплата в России достигла 71 тысячи рублей, увеличившись за год на 17%. Самый значительный скачок - на 64% - произошел в сфере ремонта техники, где оплата выросла до 120 тысяч рублей. Такие данные привела руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак на пресс-конференции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, поэтому работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий. Сравнение показателей за январь–апрель 2025 и 2026 годов показывает высокую конкуренцию среди нанимателей при нехватке соискателей. Лидеры по числу опубликованных вакансий — строительство промышленных и инфраструктурных объектов, грузоперевозки и логистика, а также розничная и оптовая торговля. Кроме того, эксперты отметили заметный прирост зарплат в финансовых услугах (+25%), фитнес-клубах и спа (+22%), а также в общепите (+21%).

Работодатели активно пересматривают требования к возрасту и месту жительства сотрудников. Многие компании начали рассматривать кандидатов старше 45 лет даже на те позиции, где раньше ориентировались на более молодую аудиторию. Соискатели тоже подхватили этот тренд: количество резюме от кандидатов старше 45 лет выросло на 164% для должности администратора, на 120% — для сварщика и на 73% — для продавца-консультанта.

Владение искусственным интеллектом постепенно становится новым базовым навыком на рынке труда. Количество откликов на вакансии с упоминанием нейросетей увеличилось на 37%. При выборе работы 51% соискателей назвали главным критерием уровень зарплаты, а 45% — репутацию компании (HR-бренд). Еще 34% обращают внимание на удобное расположение офиса, 31% — на официальное трудоустройство с «белой» зарплатой. Возможность гибкого графика волнует 28% опрошенных, а сочетание работы с личной жизнью — 27%.