Подросток на электросамокате сбил 76-летнего пенсионера в Корсакове

В Корсаковском районе 14-летний подросток на арендованном электросамокате сбил 76-летнего мужчину – дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля 2026 года в 14 часов 10 минут. Как сообщили ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, несовершеннолетний водитель двигался по тротуару в районе дома 33 по улице Советской города Корсакова и совершил наезд на пешехода. В результате удара пожилой мужчина получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает санкции за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ведомство напоминает родителям: необходимо контролировать использование несовершеннолетними средств индивидуальной мобильности и разъяснять детям правила безопасного поведения на дорогах.