Водитель Nissan Leaf насмерть сбил пешехода на проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре 29 апреля 2026 года в 21 час 05 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Leaf совершил наезд на 43-летнего пешехода – мужчина пересекал проезжую часть с собакой вне пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в карете скорой медицинской помощи.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, ДТП произошло в районе дома 26 по проспекту Мира. Водитель на электромобиле двигался в северном направлении и сбил человека, который переходил дорогу с собакой в неположенном месте. Скорая помощь прибыла на место происшествия – однако спасти пешехода медики не смогли.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного наезда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего: детали движения обоих участников, видимость на дороге и точную причину, по которой пешеход оказался на проезжей части вне перехода. Результаты проверки позволят принять процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 12:16 Сегодня На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 Сегодня Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
- 11:48 Вчера Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?