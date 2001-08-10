Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2026
Сейчас 15:57
На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
11:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель Nissan Leaf насмерть сбил пешехода на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Водитель Nissan Leaf насмерть сбил пешехода на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

В областном центре 29 апреля 2026 года в 21 час 05 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Leaf совершил наезд на 43-летнего пешехода – мужчина пересекал проезжую часть с собакой вне пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в карете скорой медицинской помощи.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, ДТП произошло в районе дома 26 по проспекту Мира. Водитель на электромобиле двигался в северном направлении и сбил человека, который переходил дорогу с собакой в неположенном месте. Скорая помощь прибыла на место происшествия – однако спасти пешехода медики не смогли.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного наезда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего: детали движения обоих участников, видимость на дороге и точную причину, по которой пешеход оказался на проезжей части вне перехода. Результаты проверки позволят принять процессуальное решение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?