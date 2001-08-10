Хлебный пилильщик: меры борьбы и профилактика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хлебный пилильщик повреждает посевы зерновых в период формирования урожая, при этом защита от него сложнее, чем от большинства вредителей, так как личинка развивается внутри стебля и становится недоступной для препаратов.
Биология вредителя
Выделяют два вида вредителя: обыкновенный хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus) специализируется на озимой пшенице и ржи, черный (Trachelus tabidus) — на яровой пшенице и ячмене. Массовый лет насекомых приходится на конец весны и продолжается от двух до трех недель, по срокам совпадая с колошением зерновых.
Примерно через неделю после начала лета самки приступают к яйцекладке, помещая по одному яйцу в верхнюю часть стебля. Вышедшая личинка прогрызает межузловые перегородки и опускается к основанию, заполняя ход экскрементами. Перед уходом на зимовку личинка подгрызает внутреннюю стенку стебля снизу, из-за чего при уборке растение легко ломается у основания.
Признаки повреждения
Заселение посевов выявляют по следующим признакам:
● колосья белеют и усыхают без видимой болезни листьев,
● при разрезе стебля внутри видны ход и экскременты личинки,
● стебли легко переламываются у основания при незначительном усилии,
● при уборке часть стеблей остается в виде коротких пеньков.
Мониторинг проводят с периода выхода в трубку, фиксируя первых летящих имаго.
Система защиты зерновых
Вопрос о том, чем вывести хлебного пилильщика с посевов, решается комплексно: агротехнические меры снижают запас зимующих личинок, а своевременная инсектицидная обработка контролирует численность имаго в период лета.
Агротехнические меры
С момента проникновения личинки в стебель химические обработки теряют эффект, поэтому основу защиты составляют агротехнические приемы. Дискование стерни сразу после уборки и последующая глубокая вспашка выводят из строя большинство зимующих личинок.
Химическая защита
Инсектицидные обработки дают результат только до начала яйцекладки, пока личинки не проникли в стебли, поэтому мониторинг численности имаго в период лета — обязательное условие для грамотного выбора срока обработки.
Для защиты зерновых в этот период компания «Сингента» предлагает инсектициды широкого спектра действия, подходящий препарат можно подобрать в разделе инсектицидов на сайте производителя. Подробную информацию о биологии и мерах борьбы с обыкновенным хлебным пилильщиком также можно найти на сайте компании.
Сроки и техника обработки
На полях с высокой плотностью заселения соблюдают следующие правила:
● раздельную уборку начинают досрочно, не давая личинкам опуститься к основанию стебля,
● высоту скашивания снижают, чтобы захватить пеньки со зимующими личинками,
● послеуборочные остатки заделывают в почву в сжатые сроки.
Комплекс агротехнических и химических мер, выстроенный с учетом биологии вредителя, дает возможность контролировать численность хлебного пилильщика в течение всего сезона. Ключевую роль в этой системе играет мониторинг в период лета имаго, поскольку точное определение сроков заселения обеспечивает результат от инсектицидных обработок и исключает нецелевой расход препаратов.
