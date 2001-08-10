Мошенники убедили сахалинку прилететь во Владивосток, чтобы передать им 3,5 млн рублей
15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска потеряла 3,5 миллиона рублей после звонка мошенников, которые использовали тему выплат за погибшего в СВО сына. Женщина обратилась в УМВД России «Южно-Сахалинск» с заявлением о хищении крупной суммы.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, 55-летняя потерпевшая ранее уже получала официальные государственные пособия. В марте 2026 года ей позвонил неизвестный, представился сотрудником военкомата и сообщил о дополнительных выплатах в связи с гибелью сына. Преступники давили на тяжёлое эмоциональное состояние женщины.

Сразу после этого с потерпевшей связалась «сотрудница банка». Она предупредила, что женщине звонили мошенники, и пообещала подключить «настоящего представителя ФСБ». Далее в диалог вступил лжесотрудник ФСБ – он убедил жертву снять все сбережения и перевести их на «безопасный счёт».

Когда у женщины возникли трудности с переводом, мошенники организовали её перелёт во Владивосток. Там потерпевшая передала курьеру более 3,5 миллионов рублей наличными. Аферисты потребовали найти ещё 1,5 миллиона – только после этого женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию.

Оперативники возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия и ищут причастных к преступлению.

