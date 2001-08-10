Сахалинец пролетел на Mitsubishi на красный свет и устроил аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 16 июня 2026 года в Поронайске столкнулись два автомобиля – причиной аварии стал проезд на красный свет. Инцидент произошёл на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Комсомольская, у дома № 64, в 18:45. В результате удара пострадал пассажир одной из машин.
По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» следовал в южном направлении. Когда на светофоре загорелся запрещающий сигнал, он не остановился и не уступил путь встречному транспортному средству. В этот момент с запада на разрешающий сигнал двигался «Subaru» под управлением 49-летнего водителя. Выехав на перекресток, «Mitsubishi» врезался в правый бок «Subaru».
Удар пришёлся на сторону, где сидел пассажир «Subaru». Мужчина получил телесные повреждения – медики зафиксировали у него ушибы и ссадины, однако госпитализация не потребовалась. Оба водителя не пострадали. Автомобили получили механические повреждения: у «Mitsubishi» деформирована передняя часть, у «Subaru» – правая боковина и дверь.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
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