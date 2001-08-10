Тихоокеанское
информационное агентство
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10:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 4,4 тысячи нарушений ПДД

За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 4,4 тысячи нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области за минувшие сутки, 17 июня 2026 года, зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. Всего, по данным ведомства, произошло два таких инцидента.

В течение прошедшего дня сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические рейды и мероприятия, в ходе которых выявили 117 фактов несоблюдения правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяли пресечению грубых нарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде. В итоге были задержаны и отстранены от вождения шесть автомобилистов, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Кроме того, как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, к административной ответственности привлечены семеро водителей, которые либо вообще не имели прав на управление транспортным средством, либо были лишены этого права по решению суда.

Помимо нарушителей, связанных с документами и состоянием опьянения, полицейские составили протоколы и по другим статьям административного кодекса. Так, один водитель привлечен за езду на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле. Четверо нарушителей попались на управлении машинами с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует нормативам. Еще шестеро автомобилистов эксплуатировали транспорт при наличии технических неисправностей, что создавало угрозу безопасности движения.

Четверо водителей нарушили требования дорожных знаков или правила остановки и стоянки. Один автолюбитель выехал на полосу встречного движения, за что также был привлечен к ответственности. В поле зрения инспекторов попали и двое пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте или иным образом нарушили ПДД.

Отдельным направлением работы стала борьба с должниками. За минувшие сутки составлено 20 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы за нарушения правил дорожного движения. В отношении этих граждан теперь могут быть применены более строгие меры взыскания.

Шесть автомобилей, водители которых допустили серьезные нарушения, были задержаны и эвакуированы на специализированную стоянку.

Помимо работы мобильных нарядов, контроль за дорожной обстановкой вели стационарные камеры фото- и видеофиксации. Эти автоматические комплексы зафиксировали 4397 случаев превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора и других нарушений, зафиксированных в электронном виде.

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