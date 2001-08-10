За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 4,4 тысячи нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области за минувшие сутки, 17 июня 2026 года, зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. Всего, по данным ведомства, произошло два таких инцидента.

В течение прошедшего дня сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические рейды и мероприятия, в ходе которых выявили 117 фактов несоблюдения правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяли пресечению грубых нарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде. В итоге были задержаны и отстранены от вождения шесть автомобилистов, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Кроме того, как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, к административной ответственности привлечены семеро водителей, которые либо вообще не имели прав на управление транспортным средством, либо были лишены этого права по решению суда.

Помимо нарушителей, связанных с документами и состоянием опьянения, полицейские составили протоколы и по другим статьям административного кодекса. Так, один водитель привлечен за езду на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле. Четверо нарушителей попались на управлении машинами с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует нормативам. Еще шестеро автомобилистов эксплуатировали транспорт при наличии технических неисправностей, что создавало угрозу безопасности движения.

Четверо водителей нарушили требования дорожных знаков или правила остановки и стоянки. Один автолюбитель выехал на полосу встречного движения, за что также был привлечен к ответственности. В поле зрения инспекторов попали и двое пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте или иным образом нарушили ПДД.

Отдельным направлением работы стала борьба с должниками. За минувшие сутки составлено 20 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы за нарушения правил дорожного движения. В отношении этих граждан теперь могут быть применены более строгие меры взыскания.

Шесть автомобилей, водители которых допустили серьезные нарушения, были задержаны и эвакуированы на специализированную стоянку.

Помимо работы мобильных нарядов, контроль за дорожной обстановкой вели стационарные камеры фото- и видеофиксации. Эти автоматические комплексы зафиксировали 4397 случаев превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора и других нарушений, зафиксированных в электронном виде.