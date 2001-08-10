Жительница Смоленска прилетела на Сахалин и вскрыла два сейфа в квартире пенсионеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине суд заключил под стражу 18-летнюю жительницу Смоленска, которая по указанию телефонных аферистов вскрыла два сейфа в чужой квартире и похитила имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей. Кражу раскрыли оперативники ОБК УМВД России по Сахалинской области, они задержали злоумышленницу прямо в аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска.
В полицию обратился 73-летний хозяин квартиры – он заявил о пропаже денег, ювелирных украшений и золотых монет из двух металлических ящиков. Правоохранители установили личность исполнительницы, ею оказалась приезжая из Смоленска. В ходе допроса девушка пояснила, что ранее попала под влияние мошенников: она сообщила неизвестным, которые выдавали себя за сотрудников поликлиники, свои персональные данные и код из SMS, после чего ей начали угрожать уголовным преследованием и предложили якобы «сотрудничество с органами безопасности». Доверившись кураторам, смолянка выполнила несколько их заданий в разных регионах России, а затем прилетела на Сахалин.
На острове по указке из телефона девушка купила в магазинах болгарку, лом, молоток и перчатки, после чего ей прислали адрес и сообщили, что в почтовом ящике ее ждут ключи от жилища пенсионера. Выяснилось, что за несколько дней до этого аферисты обработали и внучку потерпевшего – они позвонили ей под видом службы доставки и выманили код из СМС, а затем убедили, что на счета родственников террористы оформили доверенность.
Поверив лжесотруднику правоохранительных органов, внучка по видеосвязи показала квартиру бабушки и дедушки, продемонстрировав оба сейфа, а позднее оставила ключи от жилища в ящике, объяснив пожилым людям необходимость сходить в кино для проверки сейфов неким «экспертом». Это обеспечило преступникам беспрепятственный доступ в помещение.
Затем в действие вступила задержанная смолянка – она забрала ключи, и кураторы приказали ей проникнуть в квартиру и изъять деньги для «проверки». Вооружившись инструментом, девушка вскрыла оба сейфа и похитила оттуда ценности на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, при этом всё время она держала видеосвязь с теми, кто руководил её действиями. После совершения кражи подозреваемая приобрела билет до Москвы и направилась в аэропорт, где полицейские ее и задержали.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, при задержании у девушки нашли похищенные драгоценности и наличные, хотя часть денег она уже успела перевести на свою банковскую карту.
Следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, на время следствия суд заключил смолянку под стражу, а изъятое имущество после всех процессуальных действий вернут законному владельцу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:38 Вчера Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 Вчера Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
- 14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?