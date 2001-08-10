Жительница Смоленска прилетела на Сахалин и вскрыла два сейфа в квартире пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине суд заключил под стражу 18-летнюю жительницу Смоленска, которая по указанию телефонных аферистов вскрыла два сейфа в чужой квартире и похитила имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей. Кражу раскрыли оперативники ОБК УМВД России по Сахалинской области, они задержали злоумышленницу прямо в аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска.

В полицию обратился 73-летний хозяин квартиры – он заявил о пропаже денег, ювелирных украшений и золотых монет из двух металлических ящиков. Правоохранители установили личность исполнительницы, ею оказалась приезжая из Смоленска. В ходе допроса девушка пояснила, что ранее попала под влияние мошенников: она сообщила неизвестным, которые выдавали себя за сотрудников поликлиники, свои персональные данные и код из SMS, после чего ей начали угрожать уголовным преследованием и предложили якобы «сотрудничество с органами безопасности». Доверившись кураторам, смолянка выполнила несколько их заданий в разных регионах России, а затем прилетела на Сахалин.

На острове по указке из телефона девушка купила в магазинах болгарку, лом, молоток и перчатки, после чего ей прислали адрес и сообщили, что в почтовом ящике ее ждут ключи от жилища пенсионера. Выяснилось, что за несколько дней до этого аферисты обработали и внучку потерпевшего – они позвонили ей под видом службы доставки и выманили код из СМС, а затем убедили, что на счета родственников террористы оформили доверенность.

Поверив лжесотруднику правоохранительных органов, внучка по видеосвязи показала квартиру бабушки и дедушки, продемонстрировав оба сейфа, а позднее оставила ключи от жилища в ящике, объяснив пожилым людям необходимость сходить в кино для проверки сейфов неким «экспертом». Это обеспечило преступникам беспрепятственный доступ в помещение.

Затем в действие вступила задержанная смолянка – она забрала ключи, и кураторы приказали ей проникнуть в квартиру и изъять деньги для «проверки». Вооружившись инструментом, девушка вскрыла оба сейфа и похитила оттуда ценности на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, при этом всё время она держала видеосвязь с теми, кто руководил её действиями. После совершения кражи подозреваемая приобрела билет до Москвы и направилась в аэропорт, где полицейские ее и задержали.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, при задержании у девушки нашли похищенные драгоценности и наличные, хотя часть денег она уже успела перевести на свою банковскую карту.

Следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, на время следствия суд заключил смолянку под стражу, а изъятое имущество после всех процессуальных действий вернут законному владельцу.