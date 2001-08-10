В Южно-Сахалинске стартует чемпионат ДФО по плаванию

В Южно-Сахалинске с 18 по 21 марта пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Соревнования примет 50-метровый бассейн Центра водных видов спорта «Волна».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за медали в течение четырёх дней будут бороться сильнейшие пловцы Дальнего Востока. Среди участников заявлены известные спортсмены. Из Магадана приедет чемпион мира Иван Кожакин. Камчатский край представит победитель первенства мира среди юниоров Георгий Яковлев.

Сопровождать состязания будет известный спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Андрей Симонов. Его голос знаком болельщикам по трансляциям крупнейших всероссийских и международных стартов.

Торжественное открытие соревнований состоится 18 марта в 9:45. Ежедневно начало заплывов в 10 часов утра. Вход для зрителей свободный.