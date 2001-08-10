В Южно-Сахалинске стартует чемпионат ДФО по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 18 по 21 марта пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Соревнования примет 50-метровый бассейн Центра водных видов спорта «Волна».
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за медали в течение четырёх дней будут бороться сильнейшие пловцы Дальнего Востока. Среди участников заявлены известные спортсмены. Из Магадана приедет чемпион мира Иван Кожакин. Камчатский край представит победитель первенства мира среди юниоров Георгий Яковлев.
Сопровождать состязания будет известный спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Андрей Симонов. Его голос знаком болельщикам по трансляциям крупнейших всероссийских и международных стартов.
Торжественное открытие соревнований состоится 18 марта в 9:45. Ежедневно начало заплывов в 10 часов утра. Вход для зрителей свободный.
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:30 Сегодня Суд обязал коммунальщиков Южно-Сахалинска заплатить 9,3 миллиона за порчу земли
08:55 Сегодня В Ногликского района состоится приём бойцов СВО и их родственников
08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
09:40 Сегодня Почти 400 жителей Сахалина получили помощь в трудоустройстве с начала года
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 Вчера Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
