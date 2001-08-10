Известный каратист Александр Демянюк провёл тренировочный сбор на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 22 по 23 марта Сахалин посетил выдающийся спортсмен, обладатель чёрного пояса (5 дан), призёр чемпионата мира и чемпион Европы по каратэ киокушинкай Александр Демянюк. В рамках визита он организовал учебно-тренировочный сбор на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Атлант", который собрал более 80 каратистов региона.
Как стало известно ТИА "Острова", Александр Демянюк, имеющий титул мастера "Шихан", провёл три интенсивные тренировки. Основное внимание уделялось базовым техникам (кихон), тактике ведения поединков и развитию скорости, манёвренности и баланса. Эти навыки особенно важны для успешного выступления на соревнованиях.
Участие в сборе приняли как юные спортсмены, так и опытные бойцы, готовящиеся к региональным и национальным турнирам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
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