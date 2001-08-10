Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После массового заболевания в камчатской школе следователи возбудили уголовное дело. Они проверят, не стало ли причиной вспышки кишечной инфекции небезопасное питание, пишет ИА «Кам 24».

Вспышку кишечной инфекции выявили в школе № 3 Петропавловска-Камчатского. После первых случаев заболевания специалисты Роспотребнадзора обследовали учебное заведение, проверили воду, продукты и помещения, а также взяли анализы у сотрудников. По данным ведомства, инфекцию занесли извне, а её распространению способствовало несоблюдение санитарных требований. Работников с выявленным вирусом отстранили от работы, а с 18 ноября школу закрыли на карантин и перевели учеников на дистанционное обучение.

По предварительным данным, признаки острой кишечной инфекции появились у 30 школьников и четырёх работников образовательного учреждения в период с 13 по 18 ноября. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Госпитализация никому не понадобилась, лечение проходило амбулаторно.

Следователи расследуют дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование должно установить, какие именно нарушения могли привести к заболеванию и кто за это отвечает. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.