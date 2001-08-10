В Охе 51-летний мужчина убил брата ударом ножа в бедро

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Охе СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 50-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали ТИА «Острова» в следственном комитете.

По версии следствия, 6 ноября 2026 года днём 51-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире одного из домов по улице Блюхера в Охе вместе со своим братом.

В квартире между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс брату удар ножом в область бедра. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.