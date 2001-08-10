Тихоокеанское
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10:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск нашли тело 74-летнего мужчины

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск нашли тело 74-летнего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 74-летнего мужчины на автодороге по направлению Южно-Сахалинск — Холмск.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружили. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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