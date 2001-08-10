Эксперты назвали МТС лидером по строительству частных мобильных сетей в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало результаты исследования российского рынка частных мобильных сетей – Private LTE/5G. Лидером по их развертыванию стала МТС: на долю компании приходится 40% всех коммерческих проектов (47 из 117).

Наибольший спрос на частные сети демонстрирует горнодобывающая промышленность – 46%, или 54 коммерческих проекта с 2018 года. Далее следуют нефтегазовая отрасль и транспорт с логистикой – по 15%, энергетика – 12%, химия и нефтехимия – 6%. Так, в Сахалинской области частные мобильные сети МТС развёрнуты промышленных и производственных объектах региона.

Горнодобыча лидирует и по запуску новых сетей: здесь она достигает 74,6%, а на пилоты приходится лишь 19,4%. В машиностроении картина обратная – 88,9% проектов пока остаются пилотами.

У «МегаФона» 33% коммерческих сетей, у «Ростелекома» – 4%, у «билайн бизнес» – 3%. Доли остальных игроков не превышают нескольких процентов. Такая концентрация объясняется подходом к реализации проектов, объясняют исследователи. МТС берет на себя проектирование радиопокрытия, частотное планирование, интеграцию с производственными системами. Технологическим партнёром по отечественному ядру выступает НТЦ ПРОТЕЙ.

Private LTE/5G — это выделенные мобильные сети стандартов LTE или 5G, развернутые в интересах конкретного предприятия на определенной территории. Такие сети обеспечивают закрытый корпоративный доступ и изолированный трафик.

По данным Telecom Daily, объем рынка Private LTE/5G в России вырастет с 7,35 млрд руб. в 2025 году до 9,3 млрд руб. в 2026-м и 23,3 млрд руб. к 2031 году – более чем втрое относительно 2025 года. Среднегодовые темпы роста в 2026–2028 годах оцениваются в 20–27%.