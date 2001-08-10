На трассе Южно-Сахалинск – Холмск автомобиль вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 октября 2026 года в 19:00 на 37-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 48-летний водитель Hyundai Accent двигался в северо-восточном направлении, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и не отказываться от медосвидетельствования.