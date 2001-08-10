На Сахалине уволенный строитель с подельником украли инструменты на 15 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Поронайский» завершил расследование уголовного дела против двух жителей посёлка Вахрушев в возрасте 44 и 52 лет. Мужчин обвиняют по части 2 статьи 158 УК РФ – кража.
Мотивом послужило то, что ранее один из подозреваемых работал вместе с потерпевшим на одном строительном объекте, но был уволен из-за вредных привычек. Он хорошо знал, где коллега хранил личные вещи – набор инструментов и фонарь-прожектор, а также местонахождение ключа от бытовки на территории стройки.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 12 августа 2026 года фигурант вместе со знакомым вступил в предварительный сговор. Действуя по заранее распределённым ролям, соучастники проникли на производственную площадку. Один нашёл ключ под входной дверью контейнера, открыл замок и незаконно проник внутрь. Второй остался снаружи наблюдателем – чтобы предупредить подельника в случае опасности.
Из контейнера злоумышленники тайно похитили кейс с набором ручного инструмента из 44 предметов стоимостью 12 000 рублей, а также фонарь-прожектор за 3 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 15 000 рублей. Завладев имуществом, они скрылись и распорядились им по своему усмотрению – деньги от продажи потратили на алкоголь.
Сотрудники полиции установили личность покупателя похищенных инструментов. Украденные вещи изъяли и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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