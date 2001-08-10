По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине помогают молодёжи начать карьеру в регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине по поручению губернатора Валерия Лимаренко помогают молодёжи начать карьеру в регионе. С начала года почти 70 процентов выпускников, обратившихся в региональный Кадровый центр, уже нашли работу.

Как сообщили ТИА "Острова" в кадровом центре, за девять месяцев в Кадровый центр региона за помощью в трудоустройстве обратились 227 выпускников образовательных организаций в возрасте до 35 лет. Из них 151 уже трудоустроен.

Молодые специалисты нашли работу медицинскими сёстрами, делопроизводителями, администраторами, воспитателями, продавцами-кассирами, педагогами дополнительного образования, специалистами по информационным технологиям, фельдшерами, экономистами и поварами.

С этого года Сахалинская область участвует в федеральном проекте по профориентации и маршрутизации молодёжи национального проекта "Кадры", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Одно из его направлений - помочь молодым людям познакомиться с региональным рынком труда и выстроить путь от получения профессии до трудоустройства.

Наша задача - сделать так, чтобы молодой специалист видел перспективы для профессионального развития в Сахалинской области. Для этого знакомим студентов с предприятиями ещё во время учёбы, а выпускникам помогаем подобрать первое место работы и выстроить дальнейший карьерный маршрут, - отметила руководитель регионального агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Для студентов и выпускников проводят профтуры на предприятия, встречи с работодателями, дни открытых дверей и ярмарки вакансий. Карьерные консультанты помогают подобрать подходящие предложения, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Более 20 сервисов для молодёжи доступны на портале "Работа в России".

Сахалинская область становится местом для профессионального старта не только для местных выпускников. Молодые специалисты приезжают на острова из других регионов и остаются здесь строить карьеру.

Один из таких примеров - 24-летняя Лилия Дмитриева. Она окончила колледж в Краснодарском крае, а затем вместе с маленьким сыном переехала на Кунашир.

В мае Лилия обратилась в Южно-Курильский Кадровый центр. Подходящей вакансии по имеющемуся у неё образованию на тот момент не оказалось, поэтому специалисты начали искать другой вариант.

После профориентации выяснилось, что Лилии подходит работа с документами. В районе как раз требовался делопроизводитель, поэтому ей предложили пройти профессиональную переподготовку по кадровому делопроизводству. После обучения девушка получила новую квалификацию, а с 1 сентября работает делопроизводителем в строительной компании ООО "Монолит".

Когда я приехала на Кунашир, рассчитывала найти работу по образованию, но подходящей вакансии не было. В Кадровом центре предложили посмотреть шире и попробовать другое направление. Я прошла обучение и теперь работаю делопроизводителем. Для меня это возможность получить новый опыт и дальше развиваться здесь, на Кунашире, - рассказала Лилия Дмитриева.

Профессиональное обучение стало следующим шагом ещё для пяти выпускников, обратившихся в Кадровый центр в этом году. Четверо уже завершили программы, все они трудоустроены.

Обратиться за помощью в поиске первой работы, подобрать обучение или выстроить карьерный маршрут можно в любом филиале Кадрового центра.