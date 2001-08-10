Продажи электромобилей в России выросли на 42 процента за девять месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России по итогам 2026 года увеличатся вдвое по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, пишет ТАСС.

По его прогнозу, в целом по году в России продадут более 100 тысяч электрокаров и подключаемых гибридов – сегмент EV вырастет в два раза.

За девять месяцев 2026 года на российский учёт встало 11,4 тысячи «чистых» электромобилей и 58,7 тысячи подключаемых гибридов. Продажи электрокаров выросли на 42%, а подключаемых гибридов – в 2,5 раза.

Доля «чистых» электрокаров за девять месяцев составила 1,2% рынка, подключаемых гибридов – 6,1%. В сентябре показатели выросли до 2,6% и 8,2% соответственно.

Целиков добавил, что участники рынка на форуме CarX-2026 считают: даже при нормализации ситуации с топливом рост рынка EV продолжится. Это общемировой тренд, локомотивом которого выступает Китай. По мнению эксперта, производители будут предлагать всё больше моделей с электродвигателями – с каждым годом они станут доступнее, а скорость зарядки и запас хода будут увеличиваться.