Сахалинские борцы завоевали четыре медали на первенстве России по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два дня состязаний островные спортсмены Никита Рыбченков и Герман Мун завоевали одну золотую и две серебряные медали на первенстве России по спорту глухих среди юношей 14–15 лет. Мероприятие организовали благодаря трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Спортсмены из Москвы, Хабаровского края, Новосибирской, Нижегородской, Амурской, Астраханской, Сахалинской и Орловской областей сразились за лидерство в греко-римской и вольной борьбе на коврах Центра единоборств.

В первый день Герман Мун занял второе место в греко-римском стиле в весе 48 кг. Во второй день Никита Рыбченков принёс региону золотую медаль в схватках по вольной борьбе (75 кг), а Герман Мун в этой же дисциплине добавил в копилку ещё одну серебряную награду.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, первенство России по спорту глухих в дисциплине вольная и греко-римская борьба среди юношей 14–15 лет проходило на территории Сахалинской области впервые.