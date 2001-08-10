Тихоокеанское
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17:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские борцы завоевали четыре медали на первенстве России по спорту глухих

Сахалинские борцы завоевали четыре медали на первенстве России по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два дня состязаний островные спортсмены Никита Рыбченков и Герман Мун завоевали одну золотую и две серебряные медали на первенстве России по спорту глухих среди юношей 14–15 лет. Мероприятие организовали благодаря трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Спортсмены из Москвы, Хабаровского края, Новосибирской, Нижегородской, Амурской, Астраханской, Сахалинской и Орловской областей сразились за лидерство в греко-римской и вольной борьбе на коврах Центра единоборств.

В первый день Герман Мун занял второе место в греко-римском стиле в весе 48 кг. Во второй день Никита Рыбченков принёс региону золотую медаль в схватках по вольной борьбе (75 кг), а Герман Мун в этой же дисциплине добавил в копилку ещё одну серебряную награду.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, первенство России по спорту глухих в дисциплине вольная и греко-римская борьба среди юношей 14–15 лет проходило на территории Сахалинской области впервые.

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