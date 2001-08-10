В Оху пришла зима, метель, по прогнозам, будет бушевать еще сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители севера Сахалина делятся кадрами непогоды. В Охе 7 октября снегопад и ураганные порывы ветра, сообщает astv.ru.

"У нас первый снег - и сразу пурга. Ветер очень сильный", - информируют охинцы.

На кадрах видно, что снег укрыл еще зеленые газоны, а не успевшие сбросить листву деревья пытаются устоять против сильнейших порывов.

Местные жители сообщают, что из-за непогоды в Охе не смог сесть самолет, следующий из Южно-Сахалинска. Его отправили в Ноглики. Сейчас пассажиры ждут улучшения погоды, иначе рейс вернётся в областной центр.

Накануне синоптики предупреждали о непогоде, а оперативные службы просили без надобности не покидать населенных пунктов. По словам специалистов, метель будет бушевать до 8 октября.