Почти 3000 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 6 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 129 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления пятерых водителей в состоянии опьянения, а также девять автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей незарегистрированных машин, троих – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за выезд на встречную полосу, одного – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение правил перевозки детей. Оформили четыре материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2927 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.