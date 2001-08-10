Более 23 тысяч южносахалинцев уже сделали прививку от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прививочная кампания от гриппа продолжается в Южно-Сахалинске. Она стартовала в регионе в начале сентября. Планируется вакцинировать более 117 тысяч человек. Прививку в областном центре сделали уже более 23 тысяч горожан, из которых более 8 тысяч – дети и свыше 15 тысяч – взрослые.

Вакцинацию проводят в городских поликлиниках, также медицинские бригады выезжают на предприятия. Процедуру выполняют только при отсутствии противопоказаний и симптомов недомогания. Перед прививкой медработник осматривает пациента, выясняет наличие хронических заболеваний и аллергических реакций.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, эксперт в сфере здравоохранения Анастасия Ем отметила, что прививка от гриппа – самый простой способ позаботиться о себе и окружающих. В этом проявляется общественная сознательность: защищая себя, мы помогаем оставаться здоровыми другим.

Для организации выездной вакцинации работодателям нужно обратиться в департамент социальной политики по телефону 300-722 (доб. 2). Специалисты отмечают, что сентябрь – наиболее подходящее время для процедуры, чтобы сформировать защитный иммунитет до начала сезона заболеваемости.

В рамках кампании также ведут информационную работу с населением. Жителям рассказывают о мерах профилактики гриппа и ОРВИ – гигиене, защите от сезонных заболеваний и своевременной вакцинации. Разъясняют преимущества иммунопрофилактики: почему прививка – самый эффективный способ защиты, как она снижает риск заболевания и тяжёлых осложнений, помогает сформировать коллективный иммунитет.

Южносахалинцы могут записаться на прививку по телефону 1-300, у лечащего врача или при обращении в медучреждение. Вакцинация бесплатная. Привиться можно в любой городской поликлинике по графику работы. Кроме того, в областном центре открыты дополнительные пункты – в ТДЦ «Столица» и ТЦ «Дом торговли». В будние дни они работают с 11:00 до 18:00, в выходные – с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.