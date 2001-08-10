На Сахалине в ходе операции "Нелегал-2026" выявили 150 миграционных нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Сахалинской области продолжается комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026». Сейчас идёт её второй этап. Мероприятия организованы УМВД России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области и Сахалинским ЛО МВД России на транспорте.
С 1 по 4 октября задокументировано 150 административных правонарушений миграционного законодательства. Среди них: 104 – нарушения режима пребывания иностранных граждан, 13 – нарушения правил пребывания, 16 – незаконное осуществление трудовой деятельности, 6 – незаконное привлечение к труду, 7 – нарушения правил миграционного учёта, 4 – уклонение от административного выдворения.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, наложены административные штрафы на общую сумму 1 млн 330 тыс. рублей, взыскано 1 млн 111 тыс. рублей. Принято 57 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России: 28 – в форме самостоятельного контролируемого выезда, 29 – в форме принудительного перемещения через государственную границу.
Выявлено и зарегистрировано 10 фактов с признаками составов преступлений: 3 – организация незаконной миграции, 6 – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания, 1 – подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Возбуждено одно уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт, ещё по трём материалам проводится проверка.
В этот же период сотрудники Госавтоинспекции задокументировали 22 административных правонарушения в области дорожного движения среди иностранных граждан. Подобные мероприятия способствуют стабилизации миграционной обстановки, выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также профилактике правонарушений. Ситуация в сфере противодействия незаконной миграции на территории Сахалинской области находится на личном контроле руководства УМВД России по Сахалинской области.
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