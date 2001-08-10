Кадровый тур «Регион 65» пройдёт по районам Сахалина с 7 по 9 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 7 по 9 октября специалисты Кадрового центра Сахалинской области будут работать в Макарове, Поронайске и Смирных. Жители смогут узнать о вакансиях, обучении, смене профессии и получить консультацию прямо на месте – в том числе в Кадромобиле.
Макаров – 7 октября. С 11:00 до 13:30 Кадромобиль будет работать на улице 50 лет Октября, 15а, в районе магазина «Спутник». Специалисты также выйдут в район сквера имени С.О. Макарова, магазина «Сахалиночка» и площади. В это же время пройдут встречи с представителями муниципалитета: с 11:00 – профтур и инвестиционное совещание в администрации Макаровского округа, с 12:00 до 12:30 – рабочая встреча с вице-мэром по социальным вопросам. С 14:00 до 14:30 жителей ждут на личном приёме в Макаровском Кадровом центре на улице 50 лет ВЛКСМ, 6.
Поронайск – 8 октября. С 10:00 до 11:00 пройдёт профтур в ПАО «Сахалинэнерго» на Первомайской улице, 32. С 10:00 до 11:30 в Поронайском Кадровом центре на улице Октябрьской, 44 – брифинг, с 12:00 до 12:30 – рабочая встреча специалистов. Главная открытая площадка заработает с 13:00 до 15:00: Кадромобиль будет ждать жителей на площади имени Пермякова, затем работа продолжится в районе ТЦ «Лучший» на улице Театральной, 65. Вечером тур отправится дальше – с 18:00 до 19:00 Кадромобиль будет работать в Смирных у магазина «Столичный» на улице Пирогова, 2.
Смирных – 9 октября. С 10:00 до 10:30 в Смирныховском Кадровом центре на улице Пирогова, 4в пройдёт личный приём. Одновременно с 10:00 до 11:00 Кадромобиль будет работать у магазина «Столичный» на улице Пирогова, 2, специалисты также выйдут к площади. С 11:00 до 12:00 – профтур в ПАО «Сахалинэнерго» на улице Западной, 9, офис 16.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила: специалисты едут в районы и работают там, где людям удобно встретиться. Можно подойти, посмотреть вакансии, обсудить обучение или понять, какие варианты есть в конкретной ситуации.
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