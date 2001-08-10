Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил её банковскую карту и совершал покупки за её счёт.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, при разбирательстве сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний житель областного центра.

Выяснилось, что заявительница пришла в гости в квартиру, где в компании находился и фигурант. В момент, когда мужчина знакомился с девушкой, он незаметно вытащил из кармана её куртки банковскую карту.

Через некоторое время злоумышленник покинул квартиру. Потом пользовался похищенной кредиткой по своему усмотрению – совершал покупки в продуктовых магазинах. Когда карта стала неактивна, мужчина сломал её и выбросил.

Сумма ущерба составила 9 700 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.