В Томари 43-летний мужчина нанёс знакомому пять ударов ножом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области расследует уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, ночью 2 октября 2026 года обвиняемый вместе с 51-летним знакомым находился в квартире одного из домов по улице Ломоносова в Томари. Между ними на почве личных неприязненных отношений возник конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник взял нож и нанёс не менее пяти ударов в грудную клетку и плечо потерпевшего – травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, по уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.