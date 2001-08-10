Госавтоинспекторы на Сахалине пресекли 99 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 5 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 99 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей незарегистрированных машин, семерых – с тонировкой, двоих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель), одного – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 11 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1663 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.