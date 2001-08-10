Участок улицы Курильской временно закрыт для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд для всех видов транспорта закрыт в районе дома №35 по улице Курильской. Это связано с ремонтными работами, которые проводит Сахалинская коммунальная компания.

Ограничение будет действовать два дня: 7 и 8 октября.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.