Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2026
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Участок улицы Курильской временно закрыт для проезда
11:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Курильской временно закрыт для проезда

Участок улицы Курильской временно закрыт для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд для всех видов транспорта закрыт в районе дома №35 по улице Курильской. Это связано с ремонтными работами, которые проводит Сахалинская коммунальная компания.

Ограничение будет действовать два дня: 7 и 8 октября.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.      

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