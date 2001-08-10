Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Аналитический центр ВЦИОМ провёл исследование об отношении россиян к деньгам. Согласно результатам, 25% хотели бы жить в мире без денег – в 2001 году таких было 10%. Каждый пятый говорит, что деньги ничего для него не значат (19% против 7% в 2001 году), сообщает ТАСС.

Эксперты отмечают: с возрастом ценность денег постепенно снижается, однако молодёжь по-прежнему высоко ценит умение «делать деньги». На отношение к деньгам влияет и материальное положение – чем благополучнее человек, тем легче ему считать деньги не самым важным в жизни.

Почти полное единодушие вызывает только один тезис: чтобы нормально жить, нужно уметь планировать бюджет. 95% россиян уверены, что надо уметь «считать деньги», – в 2001 году так думали 41%.

Опрос провели 20 сентября 2026 года, в нём участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.